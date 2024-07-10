Представлен мини-ПК Streacom FC8 Fanless Silent AMD Ryzen

Японские источники сообщают о выходе на местный рынок мини-ПК Streacom FC8 Fanless Silent AMD Ryzen с заменяемыми настольными компонентами. Новинка характеризуется корпусом Streacom FC8 с пассивной системой охлаждения (тепловые трубки и рёбра корпуса), отводящей 87 Вт тепла, материнской платой ASRock B650 Lightning WiFi с возможностью установки любой другой платы типоразмера Mini-ITX, предустановленным 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 8500G с тактовой частотой до 5 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, тремя разъемами USB 3.2, одним USB-C 3.2 и четырьмя USB 2.0, интерфейсом HDMI и портом RJ45. Размеры корпуса равны 250:240:100 мм. Вышеуказанная конфигурация оценена в 1130 долларов.

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