Представлен мини-ПК Topfeel DeskOne T2 на Ryzen AI 9

Компания Topfeel пополнила ассортимент компактных ПК моделью DeskOne T2, которая получила корпус из алюминиевого сплава с объемом 1,3 литра и размерами 126:146:73 мм. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen 7 H255 и Ryzen AI 9 HX 370, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600Ю тремя слотами M.2 PCIe 4.0 для накопителей, системой охлаждения с одним маленьким и одним большим верхним вентилятором, четырьмя медными тепловыми трубками, энергопотреблением от 15 до 85 Вт, двумя портами USB-A 10 Гбит/с, одним USB4 Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников спереди, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB4 Type-C, OCuLink 4i, двумя USB-A (5 Гбит/с и 480 Мбит/с), аудиоразъёмом и двумя портами LAN 2.5GbE сзади, комплектным адаптером питания мощностью 120 Вт и возможностью установить ОС Windows 10/11 или Linux. Конфигурация с Ryzen 7 H255, 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и 1 ТБ SSD оценена в 470 долларов, а с Ryzen AI 9 HX 370 и тем же объемом памяти – 770 долларов.

