Представлен мини-ПК Windows Dev Kit 2023

Компания Microsoft представила мини-ПК Windows Dev Kit 2023, который, как можно понять из названия, предназначен для разработчиков Windows 11 под платформу ARM.

Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным NVMe-накопителем вместимостью 512 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами USB Type-C 3.2 Gen 2 сбоку и тремя USB Type-A 3.2 Gen 2 сзади, разъемами Ethernet и Mini DisplayPort, нейронным процессором (NPU) для задействования алгоритмов ИИ и машинного обучения с аппаратным ускорением, а также для работы с Voice Focus и полным инструментарием нативных Arm-приложений для разработчиков. Цена ПК составляет 600 долларов.