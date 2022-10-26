Представлен мини-ПК Windows Dev Kit 2023

Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным NVMe-накопителем вместимостью 512 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами USB Type-C 3.2 Gen 2 сбоку и тремя USB Type-A 3.2 Gen 2 сзади, разъемами Ethernet и Mini DisplayPort, нейронным процессором (NPU) для задействования алгоритмов ИИ и машинного обучения с аппаратным ускорением, а также для работы с Voice Focus и полным инструментарием нативных Arm-приложений для разработчиков. Цена ПК составляет 600 долларов.