Представлен мини-ПК Zotac Zbox CI337

Компания Zotac представила компактный ПК Zbox CI337 nano, который получил пассивную систему охлаждения. Помимо бесшумности, новинка также характеризуется 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и TDP всего 6 Вт, поддержкой оперативной памяти DDR5, слотом для твердотельного накопителя, тремя разъемами USB 3.2, одним портом USB-C и двумя RJ45, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, а также слотом для карты памяти SD. Цена, дата начала продаж и габариты ПК пока не раскрываются, но, например, похожая модель CI331 получила размеры 128:127:57 мм.