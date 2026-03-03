Представлен мини-сервер Minisforum MS-A2 на Ryzen 9 9955HX

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК мини-сервером MS-A2, который получил корпус объемом всего 1,78 литра и размерами 196:189:48 мм. Новинка также оснащается 16-ядерным чипом AMD Ryzen 9 9955HX и встроенной графикой Radeon 610M, слотом PCIe x16 (4.0 x8) для низкопрофильных видеокарт, до 96 ГБ оперативной памяти, тремя слотами M.2 для накопителей суммарной вместимостью до 12 ТБ, поддержкой интерфейса U.2 для SSD объемом до 15 ТБ, двумя разъемами LAN 2,5 Гбит/с и двумя 10G SFP+, адаптерами беспроводной связи WiFi 6E и Bluetooth 5.2, а также интерфейсами USB Type-C и Type-A. Конфигурация с 32 ГБ/1 ТБ памяти оценена в 1200 долларов, а топовый вариант с 96 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ обойдется в 1920 долларов.