Представлен миниатюрный 4-дюймовый смартфон CUBOT Pocket

Компания Cubot официально объявила, что вскоре выпустит компактный смартфон Cubot Pocket. Первый смартфон этой серии будет оснащен 4-дюймовым экраном, в продажу он поступит в мае этого года. Этот новый смартфон помещается в любую ладонь, также его легко положить в карман, а в сумке он займет совсем немного места. При этом обещают, что телефон будет оснащен всеми необходимыми современными технологиями, включая модуль NFC для бесконтактных платежей.

Дизайн Cubot Pocket должен сочетать в себе элегантность и надежность. Корпус выполнен из металла и пластика. Всего будет доступно пять цветов. Все характеристики будут обнародованы ближе к выходу смартфона.