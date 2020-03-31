Представлен мощнейший ноутбук XMG Apex 15

Компания XMG представила самый мощный потребительский ноутбук Clevo NH57ADS, который получил 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X в топовой конфигурации. Новинку также оснастили видеокартой вплоть до GeForce RTX 2070, до 64 ГБ оперативной памяти, до трех SSD Samsung 860 Evo общим объёмом до 8 ТБ, 15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, портами USB 2.0, USB 3.2, USB-C 3.2, Mini DisplayPort 1.4, интерфейсом HDMI 2.0, RJ45, аудиоразъёмом, слотом для microSD, аккумулятором ёмкостью 62 Втч. Размеры ноутбука равны 361:258:32,5 мм, а масса – 2,6 кг. Цена топовой версии составляет 4360 евро, но есть и более доступные варианты с Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900 от 1340 евро.