Представлен мощный Linux-ноутбук System76 Gazelle

Компания System76 пополнила ассортимент ноутбуков моделью Gazelle, которая работает под управлением Ubuntu 22.04 LTS или Pop!_OS 22.04 LTS.

Новинку также оснастили 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5.4 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, 15,6 и 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200 МГц, двумя слотами M.2 для твердотельных накопителей вместимостью до 8 ГБ, адаптерами Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5, стереодинамиками, 1-Мп веб-камерой, батареей ёмкостью 54 Втч, а также массой 1,99 кг и 2,41 кг соответственно. Цена ноутбука стартует с 1300 долларов.