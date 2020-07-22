Представлен мощный и компактный ПК Zotac Inspire Studio SCF72060S

Копания Zotac представила компактный настольный ПК Inspire Studio SCF72060S, который подойдет для запуска производительных игр и работы в сфере обработки графики, фото и видео. Новинка характеризуется корпусом размерами 225:203:128 мм, 8-ядерным чипом Intel Core i7-9700 поколения Coffee Lake с тактовой частотой от 3,0 до 4,7 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, дискретной видеокартой Zotac Gaming GeForce RTX 2060 Super с 8 ГБ памяти GDDR6, одним интерфейсом HDMI 2.0b и тремя DisplayPort 1.4, 2,5-дюймовым жёстким диском на 2 ТБ, твердотельным накопителем M.2 NVMe SSD на 512 ГБ, слотом для карт SD/SDHC/SDXC, модулями Wi-Fi 6 Killer AX1650 и Bluetooth 5, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, пятью портами USB 3.1 Type-A, одним портом USB 3.1 Type-C, гнёздами для наушников и микрофона и предустановленной ОС Windows 10 Pro.

Комментарии и отзывы Zotac Inspire Studio SCF72060S
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