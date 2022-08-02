Представлен мощный игровой ноутбук MSI Storm Tank Pro GP76

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Storm Tank Pro GP76, которая оценена в Китае в 2510 долларов. Новинка характеризуется полноценным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3080Ti, чипом Intel Core i7-12700H двенадцатого поколения, поддержкой подключения двух экраном, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe PCIe (GEN4x4) вместимостью 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, клавиатурой SteelSeries с подсветкой и полноразмерными клавишами со стрелками, массой 2,9 кг, качественной звуковой системой и фирменным ПО MSI Center для настроек.