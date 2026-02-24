Представлена рабочая станция MAIBENBEN PC95A на Ryzen AI MAX+ 395

Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент рабочих станций моделью PC95A, которая ориентирована на работу с локальными большими языковыми моделями, видеомонтажом или 3D-рендерингом. Новинка характеризуется 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI MAX+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой AMD Radeon 8060S Graphics (уровень NVIDIA RTX 4070 Mobile), нейронной архитектурой XDNA 2 и TDP до 140 Вт, 128 ГБ распаянной ОЗУ LPDDR5X с частотой до 8000 МГц, двумя слотами M.2 2280, комплектным твердотельным накопителем интерфейсом PCIe Gen 4 и вместимостью 1 ТБ, корпусом из цельнолитого алюминиевого сплава с размерами 199,3:199,3:199,3 мм, СЖО с замкнутым контуром и множеством современных интерфейсов. Цена и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.