Представлена рабочая станция MAIBENBEN PC95A на Ryzen AI MAX+ 395

Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент рабочих станций моделью PC95A, которая ориентирована на работу с локальными большими языковыми моделями, видеомонтажом или 3D-рендерингом. Новинка характеризуется 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI MAX+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой AMD Radeon 8060S Graphics (уровень NVIDIA RTX 4070 Mobile), нейронной архитектурой XDNA 2 и TDP до 140 Вт, 128 ГБ распаянной ОЗУ LPDDR5X с частотой до 8000 МГц, двумя слотами M.2 2280, комплектным твердотельным накопителем интерфейсом PCIe Gen 4 и вместимостью 1 ТБ, корпусом из цельнолитого алюминиевого сплава с размерами 199,3:199,3:199,3 мм, СЖО с замкнутым контуром и множеством современных интерфейсов. Цена и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

Представлен корпус GAMEMAX NEX C53…
GAMEMAX представляет корпус NEX C53, который сочетает в себе панорамный дизайн, компактные размеры и прев…
Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN55…
Компания ASUS объявила о выходе компактного ПК ExpertCenter PN55, который основан на чипах AMD Ryzen AI о…
Обновленный ПК Dell Alienware Area-51 получил APU Ryzen 7 98…
Компания Dell объявила о выпуске обновленного настольного ПК Area-51, который теперь доступен с флагманск…
Представлен ПК-корпус Phanteks Exo 626 …
Компания Phanteks показала на минувшей выставке CES 2026 компьютерный корпус Exo 626, который, правда, бу…
Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite вышел в России …
Компания TECNO объявила о выпуске на российский рынок компактных ПК MEGA MINI M1 Lite AMD и MEGA MINI M1 …
Представлен мини-ПК MSI AI Edge 4L на Ryzen AI Max…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью AI Edge 4L, которая основана на чипах R…
Представлен ПК ASUS ROG G1000 с тремя голографическими венти…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров флагманской моделью Gaming TM500, главной особенн…
Мини-ПК Morefine M900 на Ryzen 7 H 255 оценен в $370…
Компания Morefine пополнила ассортимент компактных ПК моделью M900, которая основана на процессорах AMD R…
FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторамиFORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторами
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпусаAZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor