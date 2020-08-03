Представлен мощный микро-ПК GMK 4K mini PC

Компания GMK пополнила ассортимент микро-ПК моделью GMK 4K mini PC, которfz может похвастаться солидной при своих размерах мощностью. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 2,4:2,4:1,7 дюйма, процессором Intel Celeron J4115, 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем объёмом 128 ГБ, поддержкой Wi-Fi 5, одним портом USB-C, двумя USB 3.0, интерфейсом HDMI, аудиоразъёмом, слотом для карт памяти microSD и очень маленьким блоком питания. Изделия появится в продаже 12 сентября по цене в 229 долларов, а в середине августа производитель опубликует его более подробные характеристики.