Представлен мощный микро-ПК GMK 4K mini PC

Компания GMK пополнила ассортимент микро-ПК моделью GMK 4K mini PC, которfz может похвастаться солидной при своих размерах мощностью. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 2,4:2,4:1,7 дюйма, процессором Intel Celeron J4115, 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем объёмом 128 ГБ, поддержкой Wi-Fi 5, одним портом USB-C, двумя USB 3.0, интерфейсом HDMI, аудиоразъёмом, слотом для карт памяти microSD и очень маленьким блоком питания. Изделия появится в продаже 12 сентября по цене в 229 долларов, а в середине августа производитель опубликует его более подробные характеристики.

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