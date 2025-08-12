Представлен мощный мини-ПК ASUS NUC 15 Performance

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 15 Performance, которая заключена в 3-литровый корпус. Новинка характеризуется 24-ядерным чипом Intel Core Ultra 9 275HX или 20-ядерным Ultra 7 255HX (Series 2), графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 VRAM с поддержкой NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA Studio, слотами для установки до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, двух накопителей NVMe SSD (PCIe Gen4 и Gen5), системой охлаждения QuietFlow с тремя вентиляторами и двойной испарительной камерой, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 2.1 и одним Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort 2.1, адаптером беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 7, портом 2.5G Ethernet, а также корпусом с размерами 282,4:189,55:56,5 мм и массой 3,12 кг. ПК будет продаваться как Barebone-комплект, но цены пока не раскрываются.