Представлен мощный ноутбук ASUS Chromebook Flip C436

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Flip C436, которая получила сенсорный экран NanoEdge с очень узкими рамками. Новинку оснастили корпусом из магниевого сплава, массой 1,1 кг, процессорами Intel вплоть до Core i5-10210U, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133, SSD до 512 ГБ, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C, слотом для карты micro SD до 2 ТБ, динамиком, сертифицированным Harman Kardon, аккумулятором ёмкостью 42 Втч и операционной системой Chrome OS. Цена на хромбук стартует от 800 долларов.