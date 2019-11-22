Представлен мощный смартфон Meizu 16T Daylight Orange

Как сообщает официальный канал Meibu Technology, сегодня в продаже появилась новая версия смартфона Meizu 16T в расцветке Daylight Orange. За 284 доллара предлагается версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, за 325 долларов – вариант на 8/128 ГБ памяти и за 355 долларов – 8/256 ГБ.

Новинку оснастили топовым процессором Snapdragon 855, быстрой флеш-памятью UFS 3.0, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, подэкранным дактилоскопом, аккумулятором на 4500 мАч, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, тройной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (датчик глубины), фронтальной камерой на 16 Мп, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом Flyme 7.