Представлен мощный смартфон Realme Neo7 SE на Dimensity 8400-MAX

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Neo7 SE, который оценен на дебютном китайском рынке в 250, 265, 305 и 350 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительной 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8400-MAX (1884673 балла в бенчмарке AnTuTu), 6,78-дюймовым OLED 8T LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, системой охлаждения площадью 7700 мм², селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 7000 мАч с технологией «обходной зарядки», поддержкой 80-Вт проводной зарядки, прочным корпусом с металлической рамкой и защитой от воды в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66.