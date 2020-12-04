Представлен модульный ПК Razer Tomahawk Gaming Desktop

Компания Razer пополнила ассортимент модульных игровых десктопов моделью Tomahawk Gaming Desktop, которая была анонсирована еще на CES 2020. Новинка может похвастаться удобной конструкцией для быстрой замены и очистки комплектующих, алюминиевым корпусом с матовым покрытием объёмом 11,4 литра, размерами 210:150:365, чипами Intel серии H 9-го поколения (например, Intel Core i9-9980HK), поддержкой видеокарты с габаритами до 320:140 мм (например, NVIDIA GeForce RTX 3080), блоком питания на 750 Вт, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 объёмом 16 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, жёстким диском на 2 ТБ, двумя портами Thunderbolt 3, четырьмя USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя Gigabit Ethernet и 3,5-мм разъемом. Цена ПК составит от 2400 долларов без графического ускорителя и 3200 за версию с GeForce RTX 3080.

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