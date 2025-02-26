Представлен модульный ноутбук Framework Laptop 12

Компания Framework, специализирующаяся на модульных и ремонтопригодных ноутбуках, считает, что бюджетные ноутбуки оставляют желать лучшего, и собирается это исправить. Сегодня компания представила Framework Laptop 12 — свой самый компактный ноутбук, который также стал первым устройством компании с сенсорным экраном, первым с откидным шарниром 2-в-1 и первым с прорезиненной ударопрочной кромкой. Это, по мнению компании, делает его особенно подходящим для студентов и детей. Глава компании также называет его самым простым в ремонте ноутбуком Framework, однако детали пока не раскрываются, а на презентации в Сан-Франциско устройство демонстрировалось без открытых внутренних компонентов. При этом ноутбук оставляет приятное впечатление.

Единственная особенность, которая вызвала неудобства — необычно маленькая клавиша Shift, из-за чего легко случайно нажать расположенную рядом клавишу Slash. При этом в комплект входит активный стилус с портом USB Type-C для зарядки и сменной батареей, которую можно извлечь при помощи скрепки или инструмента для SIM-карт. Правда, несмотря на заявления о том, что Framework Laptop 12 создан для исправления проблем бюджетных ноутбуков, компания пока не раскрывает цену. Единственное, что известно — новинка будет дешевле, чем Framework Laptop 13, который стоит около 750 долларов. Так что это действительно доступное решение, которое, теоретически, может привлечь к себе море внимания со стороны покупателей.
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