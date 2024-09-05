Представлен модульный смартфон HMD Fusion

Сегодня был официально представлен смартфон HMD Fusion — представитель серии устройств от бренда, который с недавних пор владеет патентами Nokia и нацелен на реализацию модульного дизайна смартфонов. На текущий момент эту функцию решили реализовать посредством сменных тыльных панелей Fusion Outfits. Это сменные панели, которые могут интегрировать в смартфон различные полезные функции — например, беспроводную зарядку, усиленную защиту от падений или кольцевую подсветку для более ярких селфи и стримов. Они крепятся с помощью Smart Pins на тыльной части устройства и, что самое приятное, компания HMD позволит пользователям печатать собственные варианты панелей на 3D-принтерах с использованием софта HMD Fusion Development Toolkit.

При этом базовый HMD Fusion оснащён полупрозрачным пластиковым корпусом, который поддерживает быстрый ремонт, что на самом деле является очень хорошей новостью. В данном случае пользователь получает быстрый доступ к батарее, экрану и другим ключевым компонентам, так что заменить их в корпусе не составит труда. Стоит отметить, что устройство оснащено 6,56-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и 50-мегапиксельной фронтальной камерой. На тыльной стороне устройства расположена 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Стоит такой смартфон всего 249 евро, что вполне нормально для гаджета с таким набором характеристик и интересной фишкой.