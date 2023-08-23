Представлен монитор ASUS ProArt PA34VCNV

Компания ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA34VCNV, который основан на 34-дюймовой изогнутой IPS-панели с 3440:1440 пикселей (формат UWQHD). Новинка характеризуется радиусом кривизны 3800R, соотношением сторон 21:9, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, 10-битной глубиной цвета, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 100% Rec.709, сертификацией Calman, 2-звуковой подсистемой, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB-C 3.2, портом RJ-45, разъемом USB-C с функцией подзарядки мощностью 96 Вт, регулируемой подставкой и креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.