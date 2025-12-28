Представлен монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, которая основана на 32-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления изображения 240 Гц. Главной особенностью новинки стала плёнка BlackShield Film, которая не только повышает насыщенность черного цвета и снижает фиолетовое свечение при ярком освещении, но и защищает панель от внешнего воздействия. Например, от царапин. Монитор также характеризуется сертификацией VESA DisplayHDR 500 TrueBlack, интерфейсами DisplayPort 2.1 UHBR20 (пропускная способность 80 Гбит/с), USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и HDMI 2.1, а также датчиком Neo Proximity Sensor для автоматического затемнения при отсутствии пользователя. Цена и дата начала продаж ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 будут объявлены позже.

Представлен 144-Гц монитор Xiaomi Monitor A24i 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Monitor A24i 2026, которая основана на 23,8-дюймо…
Представлен самый быстрый в мире QD-LED игровой монитор AORU…
GIGABYTE объявила о выходе самого быстрого в мире QD-OLED игрового монитора AORUS FO27Q5P. 27-дюймовый QH…
Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G41ZDF …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G41ZDF, которая основана на 27-дюймово…
Представлен 180-Гц монитор ViewSonic VX25G26-2K-2 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX25G26-2K-2, которая получила 24,5-дюймовый I…
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и техно…
Проверяем на практике девиз компании GIGABYTE – Upgrade Your Life! – на примере недавно анонсированного д…
34-дюймовый монитор Redmi Monitor G34WQ 2026 оценен в $195…
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашний китайский рынок геймерский монитор Redmi Monitor G34WQ 20…
Представлен 240-Гц монитор Thermaltake TPM-O49CDQ…
Компания Thermaltake пополнила ассортимент сверхшироких геймерских мониторов моделью Thermaltake TPM-O49C…
LG анонсировала мониторы бренда UltraGear evo…
Компания LG Electronics официально объявила о запуске нового бренда игровых дисплеев UltraGear evo, премь…
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor