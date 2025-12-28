Представлен монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, которая основана на 32-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления изображения 240 Гц. Главной особенностью новинки стала плёнка BlackShield Film, которая не только повышает насыщенность черного цвета и снижает фиолетовое свечение при ярком освещении, но и защищает панель от внешнего воздействия. Например, от царапин. Монитор также характеризуется сертификацией VESA DisplayHDR 500 TrueBlack, интерфейсами DisplayPort 2.1 UHBR20 (пропускная способность 80 Гбит/с), USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и HDMI 2.1, а также датчиком Neo Proximity Sensor для автоматического затемнения при отсутствии пользователя. Цена и дата начала продаж ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 будут объявлены позже.