Представлен монитор ASUS VL279HE Eye Care с частотой обновление 75 Гц

Компания ASUS представила монитор VL279HE Eye Care, который выполнен в модном безрамочном дизайне. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, поддержкой технологии Adaptive-Sync/FreeSync, частотой обновления 75 Гц, временем отклика 5 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, интерфейсами HDMI и D-Sub, функцией GamePlus, технологией Blue Light Filter для уменьшения излучения синего света, системой Flicker-free от мерцания, а также подставкой, которая может регулировать лишь угол наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.