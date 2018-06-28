Представлен монитор ASUS VP248QG со временем отклика в 1 мс

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VP248QG, который ориентирован на использование в составе игровой системы. Новинка характеризуется 24-дюймовой TN-матрицей, разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика 1 мс, частотой обновления 75 Гц, поддержкой технологии Adaptive-Sync/FreeSync, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов соответственно, а также системами Low Blue Light и Flicker Free для защиты и комфорта глаз. Также отметим 1,5-ваттные стереофонические динамики, интерфейсы HDMI, D-Sub и DisplayPort, 3,5-мм аудиоразъем и регулируемую подставку.