Представлен монитор Acer OmegaLine CB342CKCsmiiphuzx

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов OmegaLine моделью CB342CKCsmiiphuzx, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка характеризуется соотношением сторон 21:9, сертификацией DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 99% охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 1 мс, частотой обновления 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой AMD FreeSync для плавного геймплея, функциями Picture by Picture (PBP) и Picture in Picture (PIP), двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, портами USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, 3-Вт стереофоническими динамиками, а также регулируемой подставкой.