Представлен монитор Acer Predator XB253QGP

Acer представляет монитор Predator XB253QGP из линейки XB3. Новинка предназначена для геймеров, которым важно не только высокое качество изображения, но и отличные показатели частоты обновления экрана и времени отклика — они в этой модели составляют 144 Гц и до 0,9 мс GtG. Также для достижения максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии NVIDIA® G-SYNC™ и VESA DisplayHDR™ 400. Монитор уже вышел на рынок по рекомендованной розничной цене от 29 990 рублей.

PredatorXB253QGP — 24,5-дюймовый монитор из геймерской линейки XB3 с разрешением экрана Full HD (1920 x 1080).

Улучшенная цветопередача, яркость и контрастность благодаря IPS матрице.

Поддержка технологии NVIDIA® G-SYNCTM обеспечивает плавную смену кадров на экране и безразрывное изображение даже в самые напряжённые моменты игровых матчей.

Частота обновления экрана 144 Гц и время отклика до 0,9 мс GtG — идеальное сочетание для любителей гоночных симуляторов и шутеров.

VESA Certified DisplayHDRTM 400 — высокая яркость и контрастность изображения в любых условиях.

Эргономичная стойка поможет настроить высоту и угол наклона экрана максимально точно, чтобы обеспечить комфорт во время затяжных игровых сессий.

Основные моменты