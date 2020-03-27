Представлен монитор Acer Predator XB253QGP

2020-03-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer Predator XB253QGP; [85]
Acer представляет монитор Predator XB253QGP из линейки XB3. Новинка предназначена для геймеров, которым важно не только высокое качество изображения, но и отличные показатели частоты обновления экрана и времени отклика — они в этой модели составляют 144 Гц и до 0,9 мс GtG. Также для достижения максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии NVIDIA® G-SYNC™ и VESA DisplayHDR™ 400. Монитор уже вышел на рынок по рекомендованной розничной цене от 29 990 рублей.

Основные моменты
  • PredatorXB253QGP — 24,5-дюймовый монитор из геймерской линейки XB3 с разрешением экрана Full HD (1920 x 1080).
  • Улучшенная цветопередача, яркость и контрастность благодаря IPS матрице.
  • Поддержка технологии NVIDIA® G-SYNCTM обеспечивает плавную смену кадров на экране и безразрывное изображение даже в самые напряжённые моменты игровых матчей.
  • Частота обновления экрана 144 Гц и время отклика до 0,9 мс GtG — идеальное сочетание для любителей гоночных симуляторов и шутеров.
  • VESA Certified DisplayHDRTM 400 — высокая яркость и контрастность изображения в любых условиях.
  • Эргономичная стойка поможет настроить высоту и угол наклона экрана максимально точно, чтобы обеспечить комфорт во время затяжных игровых сессий.

Комментарии и отзывы Acer Predator XB253QGP
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