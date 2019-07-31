Представлен монитор Acer Predator XN253Q X с частотой обновления 240 Гц

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов 24,5-дюймовой моделью Predator XN253Q X, которая ориентирована на использование в игровых системах. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика в 0,4 мс, частотой обновления 240 Гц, углом обзора по горизонтали 170 градусов, по вертикали 160 градусов, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, цифровыми интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, концентратором USB 3.0 с четырьмя портами, а также фирменной технологией Acer Game Mode. Ориентировочная цена Predator XN253Q X составляет 500 долларов.