Представлен монитор BenQ BL2790QT

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделями BL2790QT и BL3290QT, которые отличаются размерами. Первая основана на 27-дюймовой IPS-матрице, а вторая – на 31,5-дюймовой. Новинки характеризуются разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD), максимальной яркостью 350 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс (GTG), отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 99% охватом цветовой палитры sRGB, интерфейсами HDMI (1.4), DisplayPort (1.2), USB 3.2 и USB-C с функцией передачи энергии мощностью 65 Вт, подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и ориентации на портретную. Мониторы появятся в европейской продаже в следующем месяце по цене в 320 и 430 евро соответственно.