Представлен монитор BenQ GL2460BH с временем отклика 1 мс

Компания BenQ представила монитор GL2460BH, который получил 24-дюймовую TN матрицу. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 и 160 градусов соответственно, временем отклика матрицы 1 мс (GtG), частотой обновления до 75 Гц, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, динамической контрастностью 12 000 000:1, стереофоническими динамиками мощностью 1 Вт, портом D-Sub, интерфейсами DVI и HDMI, регулируемой подставкой и 3,5-мм аудиоразъемом.

Также стоит отметить систему Flicker-Free для предотвращения мерцания изображения на всех уровнях яркости, технологию Low Blue Light, снижающую интенсивность синего цвета подсветки, и средства Brightness Intelligence Technology (B.I. Tech.) для оптимизации параметры изображения в зависимости от условий. Цена монитора пока не сообщается.