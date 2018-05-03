Представлен монитор BenQ SW240 PhotoVue

Компания BenQ представила недорогой монитор SW240 PhotoVue, предназначенный для фотографов и иллюстраторов. Новинку оснастили 24,1-дюймовой IPS-панелью, работающей с 10-битным представлением цвета и 14-битной таблицей 3D LUT. Монитор характеризуется разрешением 1920:1200 пикселей, максимальной яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178° и временем отклика пикселя 5 мс. Отметим частоту обновления 60 Гц и аппаратную калибровку цветопередачи. Панель охватывает 100% цветового пространства sRGB, 99% цветового пространства AdobeRGB и 95% — цветового пространства DCI-P3. Для переключения между ними предусмотрена горячая клавиша. Из интерфейсов предусмотрены видеовыходы DVI-DL, HDMI v1.4, DisplayPort v1.2, двухпортовый концентратор USB 3.0 и устройство для работы с картами памяти. Цена монитора составит 400 долларов.