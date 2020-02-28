Представлен монитор Dell P2421DC с разрешением WQHD

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью P2421DC, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель и безрамочное исполнение. Новинка также характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в 5 мс, поддержке воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков, симметричным портом USB Type-C с подачей энергии до 65 Вт, интерфейсами DisplayPort и HDMI, концентратором с двумя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0. Помимо этой модели, производитель готовит версию P2421D, которая будет отличаться отсутствием порта USB Type-C.