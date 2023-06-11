Представлен монитор Flanders Scientific XMP550 55″ QD-OLED HDR

Компания Flanders Scientific пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью XMP550 55″ QD-Oled HDR, которая может похвастаться QD-OLED матрицей с пиковой яркостью 2000 нит, контрастностью 2 000 000:1 и самым широким цветовым охватом на рынке. Новинка характеризуется заводской калибровкой, интегрированной высокоточной объёмной автоматической калибровкой, очень широким углом обзора, аддитивностью по RGB для белого цвета, пиксельным контролем яркости, реалистичным уровнем черного без ярких объектов или артефактов движения, которыми страдают ЖК-экраны Full Array Local Dimming. То есть, монитор позволяет достичь одновременно высокого контраста и точности при работе с самым разным контентом. Цена и дата начала продаж XMP550 55″ QD-Oled HDR будут объявлены позже.