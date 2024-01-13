Представлен монитор GIGABYTE AORUS F032U2P с DisplayPort 2.1 UHBR20

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AORUS F032U2P, которая первой на рынке получила разъем DisplayPort 2.1 с полной пропускной способностью. Речь идет о спецификации UHBR20 (Ultra-High Bit Rate) со скоростью передачи данных в 77,4 Гбит/с. В данный момент режим DP 2.1 UHBR20 поддерживает лишь графический адаптер AMD Radeon Pro WX7000.

Сам монитор характеризуется 31,5-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс, сертификацией VESA ClearMR 13000 и Display HDR 400 True Black. Монитор появится в продаже в первой половине года, но его цена пока не раскрывается.
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