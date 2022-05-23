Представлен монитор Huawei MateView SE

Компания Huawei пополнила ассортимент доступных мониторов моделью MateView SE, которая оценена в Китае в 120 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления 75 Гц, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, режимом e-book для имитации экранов E Ink, интерфейсами HDMI и DisplayPort. Базовая версия монитора оснащается подставкой, которая меняет угол наклона, а вот вариант за 135 долларов может похвастаться подставкой с регулируемой высотой и возможностью перевести экран в портретный режим.

Моноблок Acer Veriton Vero получил графику NVIDIA GeForce MX…
Моноблок Acer Veriton Vero получил графику NVIDIA GeForce MXКомпания Acer пополнила ассортимент моноблоков моделью Veriton Vero, которая работает под управлением ОС …
AOC представил игровой монитор AGON PRO AG274QZM…
AOC представил игровой монитор AGON PRO AG274QZMAGON by AOC — один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и аксессуаров для ИТ — объявил о выпуске …
Продажи смарт-монитора Smart Monitor M8 достигли 1 миллиона…
Продажи смарт-монитора Smart Monitor M8 достигли 1 миллионаКомпания Samsung объявила, что продажи ее линейки смарт-мониторов Samsung достигли 1 миллиона. Недавно ко…
LG выпускает 16-дюймовый портативный монитор Gram +View…
LG выпускает 16-дюймовый портативный монитор Gram +ViewКомпания LG представила портативный монитор Gram +View. …
ASUS представил белый монитор ROG Swift PG329Q-W…
ASUS представил белый монитор ROG Swift PG329Q-WСегодня ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG329Q-W. По сути, это вариант ROG Swift PG329Q с белы…
Представлен моноблок MSI Modern AM242P 11M-1441…
Представлен моноблок MSI Modern AM242P 11M-1441Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Modern AM242P 11M-1441, которая получила 23,8-д…
Смарт-монитор Samsung M8 получил поддержку HDR 10+…
Смарт-монитор Samsung M8 получил поддержку HDR 10+Компания Samsung раскрыла параметры монитора Smart Monitor M8, предварительный анонс которого состоялся в…
Изогнутый монитор Redmi появился в продаже…
Изогнутый монитор Redmi появился в продажеСетевые источники сообщают о начале китайских продаж первого изогнутого монитора Redmi, который ориентиро…
Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouchОбзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch
Обзор AORUS FV43U. Игровой 43-дюймовый монитор для некстген и топовых системОбзор AORUS FV43U. Игровой 43-дюймовый монитор для некстген и топовых систем
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работыОбзор Samsung U28R550UQI. Недорогой UHD-монитор для работы
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor