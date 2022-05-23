Представлен монитор Huawei MateView SE

Компания Huawei пополнила ассортимент доступных мониторов моделью MateView SE, которая оценена в Китае в 120 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления 75 Гц, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, режимом e-book для имитации экранов E Ink, интерфейсами HDMI и DisplayPort. Базовая версия монитора оснащается подставкой, которая меняет угол наклона, а вот вариант за 135 долларов может похвастаться подставкой с регулируемой высотой и возможностью перевести экран в портретный режим.