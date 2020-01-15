Представлен монитор Philips 243B9 с портом USB Type-C

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 243B9, которая получила IPS-панель на 23,8 дюйма. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, 90% охватом цветового пространства NTSC и 104% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 50 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 4 мс, частотой обновления 75 Гц, симметричным портом USB Type-C с возможностью подачи энергии до 65 Вт энергии, четырёхпортовым концентратором USB 3.2, интерфейсами D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, стереофоническими динамиками по 2 Вт и гибко регулируемой подставкой SmartErgoBase. Монитор появится в продаже до конца месяца по цене в 250 долларов.