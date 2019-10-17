Представлен монитор Philips 346B1C с вогнутой панелью UltraWide QHD

2019-10-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Philips 346B1C; [20]
Компания Philips представила монитор 346B1C, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-панель. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей, (UltraWide QHD), соотношением сторон 21:9, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, контрастностью SmartContrast 80 000 000:, временем отклика 5 мс, 100% охватом цветового пространства NTSC, 119% охватом пространства sRGB и 90% охватом цветового пространства Adobe RGB, док-станцией с USB Type-C и возможностью подачи питания, стереофоническими динамиками на 5 Вт, а также интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. Цена монитора пока не приводится.


Комментарии и отзывы Philips 346B1C
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