Представлен монитор Philips UltraWide 40B1U5600

Компания Philips пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью UltraWide 40B1U5600, которая получила 40-дюймовую 8-битную IPS-панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, временем отклика в 4 мс (GtG), максимальной яркостью в 500 кд/м2, контрастностью 1200:1, 102% охватом цветовой палитры NTSC и 121% охватом sRGB, сертификатом VESA DisplayHDR 400, одним интерфейсом HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, одним USB Type-C с функцией DisplayPort и подачей до 100 Вт энергии, USB-концентратором с одним восходящим портом USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) и четырьмя нисходящими USB Type-A (один с быстрой зарядкой) и одним нисходящим USB Type-C, а также KVM-переключателем. Цена монитора составляет 650 фунтов стерлингов.