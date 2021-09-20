Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камерой

Компания Samsung представила новый монитор для офисного пользования 24S40VA.

24-дюймовый IPS-монитор монитор Samsung 24S40VA с разрешением Full HD (1920x1080) и широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 75 Гц. На задней панели расположены два порта USB 3.0, один порт D-sub, DisplayPort и один порт HDMI.

Новинка оснащена встроенной 2.0 МП веб-камерой и микрофоном с поддержкой Windows Hello. Камера расположена на верхней панели монитора и поднимается при нажатии. С помощью биометрических датчиков камера гарантирует мгновенный входи в ОС.

Эргономичная подставка обеспечивает возможность регулировки высоты, наклона, поворота в стороны и портретного режима. Кроме того, монитор можно разместить на кронштейн VESA 100 на 100 мм. Пользователю доступны два динамика.

Монитор Samsung 24S40VA будет доступен в ряде регионов. Стоимость модели не раскрыта.