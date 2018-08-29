Представлен монитор Samsung CJ79 (C34J791) с изогнутым экраном

Samsung Electronics объявила о расширении линейки мониторов с изогнутым экраном и глобальном запуске новой модели CJ79 (C34J791). Эта 34-дюймовая новинка стала первым в своем роде монитором, в котором используется интерфейс Intel Thunderbolt 3. Устройство ориентировано на творческих людей и бизнес-пользователей, желающих получить удобный и эффективный опыт работы за счет мощного и функционального интерфейса. В России монитор Samsung CJ79 будет доступен в продаже с 3 сентября 2018.

Монитор CJ79 совместим с Mac и PC и оснащен двумя портами Thunderbolt™ 3, по которым осуществляется питание, а также передается изображение и данные. Интерфейс поддерживает невероятно высокую скорость работы – до 40 гигабит в секунду, что в восемь раз быстрее, чем в USB 3.0. Он также позволяет осуществлять подзарядку устройств мощностью до 85Вт – через единый кабель.