Представлен монитор Samsung Odyssey Neo G7

Компания Samsung пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Odyssey Neo G7 (G70NC), которая получила 43-дюймовую панель с технологией Quantum Matrix и подсветкой Mini-LED. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, временем отклика в 1 мс, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой стандартов VESA DisplayHDR600 и HDR10+, вертикальным и горизонтальным углами обзора 178 градусов, яркостью 400 кд/м2, поддержкой синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, платформами Gaming Hub и Samsung Smart Hub для потоковых игровых и видеосервисов, двумя 20-Вт динамиками, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, двумя USB 3.0 и одним LAN, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также подставкой с возможностью изменить наклон дисплея. Монитор появится в продаже до конца первого квартала, но его цена пока не сообщается.