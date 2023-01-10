Представлен монитор Samsung ViewFinity S9 5K Компания Samsung пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ViewFinity S9, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 5120:2880 пикселей (формат 5K). Новинка также характеризуется 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией DisplayHDR 600, заводской калибровкой цвета с точностью Delta E меньше 2 единиц, встроенным механизмом калибровки цвета Color Calibration Engine, поддержкой калибровки через приложение Samsung Smart Calibration, матовым покрытием, возможностью перевода в вертикальное положение, операционной системой Tizen TV, веб-камерой 4K SlimFit, интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с подачей энергии до 96 Вт, DisplayPort и HDMI. Компания Samsung пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ViewFinity S9, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 5120:2880 пикселей (формат 5K). Новинка также характеризуется 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией DisplayHDR 600, заводской калибровкой цвета с точностью Delta E меньше 2 единиц, встроенным механизмом калибровки цвета Color Calibration Engine, поддержкой калибровки через приложение Samsung Smart Calibration, матовым покрытием, возможностью перевода в вертикальное положение, операционной системой Tizen TV, веб-камерой 4K SlimFit, интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с подачей энергии до 96 Вт, DisplayPort и HDMI. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:09 . Продукт - Samsung ViewFinity S9 5K

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