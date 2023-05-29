Представлен монитор ViewSonic VG2481-4K

Компания ViewSonic выпустила на китайский рынок монитор ViewSonic VG2481-4K, которая основан на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 400 нит, точностью цветопередачи Delta E < 1, интерфейсами USB Type C, DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а также двумя динамиками мощностью по 3 Вт. Также отметим возможность передавать энергию мощностью 90 Вт другим устройствам через разъем USB Type C. Цена монитора составляет 280 долларов.