Представлен монитор для фотографов BenQ SW242Q

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью BenQ SW242Q, которая предназначена для профессиональных создателей контента, как, например, фотографы или видеооператоры. Новинка характеризуется 24,1-дюймовой панелью IPS с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 60 Гц, 98% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 90% Adobe RGB, максимальной яркостью 400 нит, сертификациями Calman и Pantone, ридером карт памяти SDXC, интерфейсами USB 3.1 Type-A, USB Type-B, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, полнофункциональным портом USB-C с функцией обратной зарядки на 90 Вт и альтернативным режимом DP. Цена монитора составляет 480 долларов.