Представлен монитор для консолей Asus CG32

Компания Asus показала на выставке Computex 2018 монитор CG32, который ориентирован на игровые консоли. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой ЖК-панелью типа VA с разрешением 4K Ultra HD (3840:2160 пикселей), 95% охватом цветового пространства DCI-P3 и соответствием спецификации VESA DisplayHDR 600, частотой обновления 40-60 Гц, поддержкой Adaptive-Sync, подсветкой на 38 светодиодах RGB, освещающих пространство за монитором, двумя громкоговорителями мощностью по 5 Вт, гнездом для подключения наушников, тремя входами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2, концентратором USB 3.0 с четырьмя нисходящими портами, два из которых предназначены для зарядки. Цена и дата выхода монитора будут объявлены позже.