Представлен монитор для программистов BenQ RD240Q

Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью RD240Q, которая ориентирована на разработчиков и программистов. Новинка характеризуется 24,1-дюймовой матрицей с разрешением 2560:1600 точек (формат WQXGA), соотношением сторон 16:10, 95-покрытием цветовой палитры DCI-P3, улучшенным антибликовым слоем, отдельным режимом кодирования с увеличенной четкостью текста и специальной кнопкой для перехода в данный режим, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, KVM-переключателем и программным обеспечением BenQ. Цена монитора составляет 385 долларов.