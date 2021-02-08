Представлен монитор iiyama G-Masters Red Eagle GB2470HSU

Компания iiyama представила игровой монитор G-Masters Red Eagle GB2470HSU, который получил 24-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением Full HD. Новинка характеризуется временем отклика 0,8 мс (MPRT), кадровой частотой от 48 до 165 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1100:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, функции Black Tuner для лучшего отображения темных сцен, интерфейсами HDMI и DisplayPort, концентратором USB 2.0 на два порта, 2 Вт стереофоническими динамиками, технологиями Blue Light Reducer и Flicker Free для заботы о глазах пользователя, а также подставкой, позволяющей перевести монитор в портретную ориентацию.

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