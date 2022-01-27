Представлен мониторы EIZO ColorEdge CG2700

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделями ColorEdge CG2700X и ColorEdge CG2700S, которые получили 27-дюймовые IPS-панели. Первая характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), яркостью 500 нит, контрастностью 1450:1 и временем отклика 13 мс. Вторая отличается разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD), яркостью 400 нит, контрастностью 1600:1 и временем отклика 19 мс.

Обе новинки могут похвастаться 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB и 98% DCI-P3, воспроизведением 1 млрд цветовых оттенков, комплектной блендой, интерфейсом USB Type-C с передачей энергии мощностью до 90 Вт, интерфейсами DisplayPort и HDMI, разъемами USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0, гнездом RJ45 для сетевого кабеля и гибко регулируемой подставкой.