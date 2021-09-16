Представлен моноблочный ПК MSI Pro AP241 11M

Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Pro AP241 11M, которая основана на базе системной логики H510 и чипах Intel Core одиннадцатого поколения вплоть до Core i7-11700. Новинка также характеризуется одним накопителем типоразмера M.2 и одним 2,5-дюймовым устройством для хранения данных, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666 или DDR4-3200 в двух слотах SODIMM, дисплеем с разрешением Full HD, двумя динамиками по 3 Вт, сетевым портом Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8111H, адаптером Intel Wireless AC 9462 или Intel Wireless AX201, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1 и двумя USB 2.0, интерфейсом HDMI 2.0, аудиоразъемами, зарядкой мощностью 120 Вт, размерами 541,93:227,93:426,45 мм и массой 4,63 кг, также регулируемой подставкой.

Комментарии и отзывы MSI Pro AP241 11M
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