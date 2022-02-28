Представлен моноблок Huawei MateStaion X

Компания Huawei пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью MateStaion X, которая войдет в экосистему Huawei Smart Office. Новинка характеризуется 28,2-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3840:2560 пикселей, соотношением сторон 3:2 и 98% охватом цветового пространства P3, цельнометаллическим корпусом, тремя динамиками, 6-ядерным 12-поточным чипом AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ (M.2 NVMe), двумя разъемами USB-C, двумя портами USB-A,3,5-мм аудиогнездом, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, комплектной беспроводной клавиатурой со встроенным дактилоскопическим сенсором, мышью Bluetooth и предустановленной ОС Windows 11. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.