Представлен моноблок Samsung All-In-One Pro

Компания Samsung пополнила ассортимент моноблоков моделью Samsung All-In-One Pro, которая очень похожа на Apple iMac. Новинка появится в продаже на домашнем для производителя южнокорейском рынке 22 апреля по цене от 1470 долларов. Новинку оснастили металлическим корпусом толщиной 6,5 мм, 27-дюймовым экраном с разрешением 4K, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, неназванным процессором Intel Core Ultra, предустановленной операционной системой Microsoft Windows 11 Home, интерфейсами HDMI и USB-A, сетевым портом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом для колонок и наушников, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также комплектными мышью и полноразмерной клавиатурой с новой клавишей Microsoft Copilot AI.

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