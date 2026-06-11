Представлен моющий пылесос Dreame H12 GT

Моющий пылесос Dreame H12 GT с высокой силой всасывания, конструкцией для уборки под низкой мебелью и системой защиты от спутывания волос. Устройство уже доступно на Ozon, а с 5 по 29 июня действует специальная цена — 25 990 ₽ вместо 39 990 ₽. Одной из ключевых особенностей модели стала конструкция с углом наклона 180°. H12 GT способен убирать под низкой мебелью и в труднодоступных местах, сохраняя мощность всасывания даже в горизонтальном положении. Высота корпуса в таком режиме составляет 14 см, а роликовая щетка с очисткой от края до края помогает эффективнее убирать вдоль плинтусов и в углах.

Dreame H12 GT поддерживает три режима работы — Eco, Standard и Max — для разных сценариев уборки от ежедневного удаления пыли до интенсивной очистки сложных загрязнений. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 минут автономной работы, а вес основного корпуса составляет 4,7 кг.
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